Атаки з боку українців на російські лінії постачання змусили ворожі підрозділи шукати їжу, воду і боєприпаси, з'ясували журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні, і в російських загарбників у Харківській області виникли серйозні труднощі із забезпеченням маршрутів постачання для задоволення основних потреб своїх військ.

Про таку проблему РФ свідчать перехоплення розмов окупантів, які газета The Washington Post отримала від українських військових. Одна з розмов така - окупант під час бесіди з батьками сказав, що перебуває біля села Липці Харківської області, яке розташоване під Харковом.

За словами супротивника, його збройне формування втратило кілька людей, і в закінчилося продовольство. "Нам нічого було їсти, але ми знайшли глечик вина і пили його два дні", - поскаржився окупант.

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"Українські атаки на російські лінії постачання змусили російські підрозділи шукати їжу, воду і боєприпаси, що сповільнило відновлення вторгнення Москви в північно-східну Харківську область України", - дізналися журналісти від захисників України.

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На початку травня росіяни почали намагатися активно наступати в Харківській області, їм вдалося взяти під контроль кілька прикордонних населених пунктів. Влада РФ стверджувала, що нібито хоче створити так звану "буферну зону" для захисту своєї території від вогню у відповідь.

Пізніше українські воїни змогли зупинити просування ворогів. На початку липня стало відомо, що захисникам України на Харківщині стало набагато легше протистояти окупантам після того, як надійшла нова допомога США. Командир роти оперативного призначення з позивним "Старий" поділився, що наша артилерія "працює дуже щільно".

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