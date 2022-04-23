Президент наголосив, що перебуватиме у своїй країні до завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не покидатиме Україну до перемоги.

Про це він заявив під час прес-конференції 23 квітня.

Відповідаючи на запитання польського журналіста про те, чи не хоче він виїхати до Польщі, Зеленський заявив, що не планує залишати територію України до закінчення війни.

"Я вже 60 днів це чую. Не маю права і, чесно, не хочу. При всій повазі до Польщі, вашого лідера та людей... Поки війна не закінчиться, до Польщі та інших держав не маю права їхати", - відповів президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дає велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відбиттю російської агресії. УНІАН веде пряму трансляцію.

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