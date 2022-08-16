Російські окупанти спробували організувати наступи у районах дев'яти населених пунктів. Сім атак провалилися і закінчилися втратами для ворога, особливо це стосується битви біля Новогригорівки. А неподалік Невельського та Новомихайлівки бої поки тривають.
Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.
"Недолуга спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилась для окупантів значними втратами та втечею", — повідомили в Генштабі про ситуацію на Південнобузькому напрямку.
Аналогічно закінчилися битви в оперативному районі навколо Бахмута. Росіяни намагалися атакувати біля Соледара, Зайцевого та Майорська, але відійшли з втратами.
На Краматорському та Слов'янському напрямках теж були невдалі штурми рашистів — біля Івано-Дар'ївки за підтримки авіації та неподалік Мазанівки відповідно. В обох випадках ЗСУ завдали шкоди ворогу.
Зараз битви тривають на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках — в районах Невельського та Новомихайлівки. Ворог також обстрілював десятки населених пунктів із застосуванням танків, артилерії та авіації. А біля Нової Дмитрівки та Дібрівного рашисти застосували боєприпаси запальної дії.
Нагадаємо, згідно зі свіжиим даними від Генштабу ЗСУ українські захисники ліквідували 43 900 чоловік особового складу армії РФ. А ЗМІ з посиланням на Пентагон повідомляли цифру ледве не в два рази більшу — 70-80 тисяч росіян.
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