Окупанти також провалили атаки на інших ділянках лінії фронту.

Російські окупанти спробували організувати наступи у районах дев'яти населених пунктів. Сім атак провалилися і закінчилися втратами для ворога, особливо це стосується битви біля Новогригорівки. А неподалік Невельського та Новомихайлівки бої поки тривають.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.

"Недолуга спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилась для окупантів значними втратами та втечею", — повідомили в Генштабі про ситуацію на Південнобузькому напрямку.

Аналогічно закінчилися битви в оперативному районі навколо Бахмута. Росіяни намагалися атакувати біля Соледара, Зайцевого та Майорська, але відійшли з втратами.

На Краматорському та Слов'янському напрямках теж були невдалі штурми рашистів — біля Івано-Дар'ївки за підтримки авіації та неподалік Мазанівки відповідно. В обох випадках ЗСУ завдали шкоди ворогу.

Зараз битви тривають на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках — в районах Невельського та Новомихайлівки. Ворог також обстрілював десятки населених пунктів із застосуванням танків, артилерії та авіації. А біля Нової Дмитрівки та Дібрівного рашисти застосували боєприпаси запальної дії.

Нагадаємо, згідно зі свіжиим даними від Генштабу ЗСУ українські захисники ліквідували 43 900 чоловік особового складу армії РФ. А ЗМІ з посиланням на Пентагон повідомляли цифру ледве не в два рази більшу — 70-80 тисяч росіян.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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