За словами Гуменюк, в зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 7 ворожих ударних дронів.

В ніч на 29 березня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Про наслідки в зоні відповідальності Сил оборони Півдня в ефірі телемарафону розповіла керівниця прес-центру Наталя Гуменюк.

"Ворог потужно атакував Україну, спрямовував з різних напрямків різну зброю. В нашій зоні відповідальності працювали по відбиттю атаки дронів типу "шахед", які ворог спрямовував переважно на Миколаївщину та Криворіжжя. Це знову була атака на енергетику. Очевидно, що ворог намагався уразити якомога більше таких об'єктів", – каже Гуменюк.

За словами Гуменюк, в районі Кривого рогу зафіксовано влучання внаслідок удару "шахедами".

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"Є пошкодження, поранений працівник. Всі роботи вже розпочато, енергетики та всі екстрені служби працюють. Але за всіма алгоритмами безпеки – пам'ятаємо про підступність ворога. Цього разу він не лише дрони, а й ракети спрямовував у тому напрямку, де вже мали працювати рятувальники", – зазначає речниця ОК "Південь.

Вона також додала, що в їхній зоні відповідальності було знищено 7 "шахедів". 5 у Миколаївській області, 2 у Дніпропетровській.

"Решта дронів вийшли із нашої зони відповідальності, по них працювали наші колеги. Крім того, напередодні ворог проводив проводив потужну аеророзвідку, використовував максимум безпілотників – 140 ми нарахували в нашій зоні відповідальності. Це говорить про те, що нам потрібен РЕБ, адже необізнаний ворог не може проводити масовані атаки", – зазначила Гуменюк.

Як уточнили у Силах оборони півдня України, цієї ночі ворог продовжив терор комбінованою атакою - задіяв і тактичну і стратегічну авіацію, а також БпЛА типу "Shahed-131/136". Йдеться, що бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 9 годин.

"Дрони типу "Shahed-131/136" були спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО", - розповіли військові.

У ЗСУ додали, що сталося влучання саме в енергетичний об'єкт в Криворізькому районі – там поранено людину, на місці виникла пожежа. Полум’я вже приборкали рятувальники. Зараз наслідки атаки уточнюються.

За даними мера Кривого рогу Олександра Вілкула, у Нікопольському районі ворог атакував з артилерії та дроном-камікадзе Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджено санаторій, три приватні будинки, господарські споруди, знищено магазин.

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