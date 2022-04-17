На південній частині території нашої держави, зокрема, знищено дві ворожі самохідні артилерійські установки.

В Україні на південних рубежах знищено 36 окупантів та 13 одиниць ворожої техніки.

Зокрема, знищені дві реактивні системи залпового вогню "Град", дві самохідні артилерійські установки та бойові броньовані машини, повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь".

За його даними, у Херсонській області супротивник направив свої основні зусилля на те, щоб утримати зайняті позиції та спробувати встановити контроль над всім регіоном.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, жителів Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Херсона, Одеси, Сум та Житомира.

На територію української держави заїхала техніка супротивника, на якій були символи "Z" і "V". 14 квітня Верховна Рада заборонила ці символи.

Наші воїни давали гідну відсіч супротивнику. За даними Генштабу Збройних сил України, станом на 16 квітня знищено 163 ворожих літаки, 145 гелікоптерів, 138 безпілотників та близько 20,1 тис. супротивників.

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