Загалом пошкоджені понад 20 житлових будинків та 9 господарських споруд.

За уточненою інформацією, у Павлограді Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару російських окупантів, кількість постраждалих зросла до 8.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Через ракетну атаку постраждали 8 людей. Це чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них будуть оговтуватися вдома. Решта – у лікарні. Двоє поранених все ще у важкому стані", - написав він у Telegram.

Очільник ОВА повідомив також, що окрім Павлограду, Тернівки та Юр’ївської громади в області руйнування є у Межиріцькій громаді.

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Загалом пошкоджені понад 20 житлових будинків та 9 господарських споруд. А ще гімназія. Зачепило й лінії електропередачЙ, - зазначив Лисак.

Удар по Павлограду

Зранку ворог атакував Павлоград Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Тоді він повідомив про одного загиблого та чотирьох поранених. "Всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані", - зазначав він.

Пізніше Лисак додав, що через удар в області є руйнування. "В Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді. Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто", - уточнив деталі голова ОВА.

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