Загарбники завдали ударів по цивільних об'єктах.

Російські окупанти вдарили по Харкову, є інформація про двох загиблих та шістьох поранених.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов, який зазначив, що у місті було чутно вибухи - воно під ударом ворога. "Попередньо - два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах. У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - написав він.

Міський голова підкреслив, що загроза повторних пусків керованих авіаційних бомб по місту ще зберігається, тож закликав людей бути обережними. Згодом Терехов заявив: "Маємо попередню інформацію про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі".

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Пізніше мер повідомив: "Зростає кількість постраждалих від вранішнього удару по Харкову. Маємо інформацію про двох загиблих та шістьох поранених". Своєю чергою, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зауважив, що були зафіксовані удари, зокрема, біля паркової зони.

У центрі уваги Одеса - новини про смертоносний російський удар

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі. За даними мера Одеси Геннадія Труханова, станом ранок 30 квітня, у лікарнях міста залишаються 17 людей. Серед них одна дитина. Їхній стан - різного ступеня тяжкості. Вже відомо про 5 жертв ворожого удару по місту.

Керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук говорив, що в Одесі тривають експертні заходи з точного встановлення типу ракети, якою російські окупанти вдарили по місту 29 квітня.

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