Обстрілюють вулиці, житлові будинки, складські приміщення.

Російські війська в суботу знову обстрілювали житлові райони Харкова та області, що призвело до нових жертв серед мирного населення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"У Харкові (в результаті ворожих обстрілів - ред.) найбільше постраждали Північна Салтівка, Салтівка, обстрілюють вулиці, житлові будинки, складські приміщення. За попередніми даними, у Харкові 6 людей поранено, ще 1 поранено у Чугуївському районі. На жаль, 3 особи загинули – у Чугуївському та Дергачівському районах", - написав він.

Раніше стало відомо, що сьогодні в Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, в якому почалася пожежа, вибито скло. Відомо про шістьох загиблих і 18 поранених. Загинула тримісячна дівчинка. Пошкоджено житловий будинок та об'єкти інфраструктури.

Росіяни випустили кілька крилатих ракет. Вони були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

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