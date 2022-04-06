Українська армія тримає позиції на Харківщині, зазначив голова обласної військової адміністрації.

По Харкову вночі було завдано майже 30 ворожих ударів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

"Знову вночі російські окупанти завдали близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Ворог хоче нас деморалізувати та продовжує завдавати хаотичних ударів по цивільній інфраструктурі", - написав Синєгубов.

Голова ОВА наголосив, що ЗСУ тримають позиції на Харківщині.

"На сьогодні ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат", - зазначив Синєгубов.

Звертаючись до громадян, він зауважив, що в районі Ізюма влада проводить евакуаційні заходи, тому закликав слідкувати за повідомленнями органів місцевого самоврядування та за можливості тимчасово переїхати до більш безпечних місць.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Ворог спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, бомбив Харків. У результаті обстрілу окупантами Слобідського району обласного центру 3 квітня, за попередніми відомостями, загинули сім осіб, а 34 - були поранені, зокрема, троє дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: