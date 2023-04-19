Супротивник, зокрема, використовує проти українців потужні авібомби.

На Херсонщині зберігається дуже складна безпекова ситуація, внаслідок ворожого обстрілу обласного центру поранено двох жителів.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський під час брифінгу у середу, 19 квітня. "Зберігається дуже складна безпекова ситуація. Ми бачимо, що в останні дні інтенсивність обстрілів збільшилася. У нас за попередню добу 79 обстрілів зафіксовано по всій нашій території. Ворог використав близько 300 боєприпасів ", - сказав він.

Соболевський підкреслив, що окупанти продовжують системно використовувати і потужні авіабомби.

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"Станом на зараз, так само обстріли тривають. І по Херсону, в тому числі. Крайній обстріл стався 15 хвилин тому… У нас двоє людей звернулися по медичну допомогу - це поранені від обстрілів. І додатково ще одна людина звернулася до медичного закладу. Вона отримала поранення вчора, але звернулася сьогодні", - розповів представник облради.

Ситуація з критичною інфраструктурою в області, за його словами, зараз "відносно задовільна".

Ситуація в Херсонській області - сьогодні це варто знати

Варто зазначити, що українські воїни восени минулого року прогнали загарбників з правобережжя області на лівобережжя і, зокрема, було деокуповано Херсон.

Росіяни дуже часто обстрілюють регіон, є багато постраждалих, руйнувань та жертв. Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині за добу, 18 квітня, через ворожі обстріли загинула одна людина, ще 10 - зазнали поранень.

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