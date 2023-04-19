На Херсонщині зберігається дуже складна безпекова ситуація, внаслідок ворожого обстрілу обласного центру поранено двох жителів.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський під час брифінгу у середу, 19 квітня. "Зберігається дуже складна безпекова ситуація. Ми бачимо, що в останні дні інтенсивність обстрілів збільшилася. У нас за попередню добу 79 обстрілів зафіксовано по всій нашій території. Ворог використав близько 300 боєприпасів ", - сказав він.
Соболевський підкреслив, що окупанти продовжують системно використовувати і потужні авіабомби.
"Станом на зараз, так само обстріли тривають. І по Херсону, в тому числі. Крайній обстріл стався 15 хвилин тому… У нас двоє людей звернулися по медичну допомогу - це поранені від обстрілів. І додатково ще одна людина звернулася до медичного закладу. Вона отримала поранення вчора, але звернулася сьогодні", - розповів представник облради.
Ситуація з критичною інфраструктурою в області, за його словами, зараз "відносно задовільна".
Ситуація в Херсонській області - сьогодні це варто знати
Варто зазначити, що українські воїни восени минулого року прогнали загарбників з правобережжя області на лівобережжя і, зокрема, було деокуповано Херсон.
Росіяни дуже часто обстрілюють регіон, є багато постраждалих, руйнувань та жертв. Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині за добу, 18 квітня, через ворожі обстріли загинула одна людина, ще 10 - зазнали поранень.