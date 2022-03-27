Із захопленого населеного пункту люди вибирались пішки туди, де їх змогли забрати, зазначили в поліції.

Сьогодні, 27 березня, з одного із сіл Вишгородського району Київської області, яке вже тривалий час знаходиться в окупації російських військ, вдалося вивезти понад 200 осіб.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Сьогодні, після тривалих і напружених баталій з окупованого населеного пункту Вишгородщини все ж вдалося врятувати мирних жителів. Люди вибирались пішки туди, де їх змогли забрати волонтери, поліцейські та місцева влада. Змучених і виснажених голодом громадян правоохоронці фактично виносили на руках", - зазначив очільник поліції Київщини.

За його словами, поліцейські спільно з волонтерами та органами місцевого самоврядування евакуювали автобусами та поліцейськими автівками понад 200 дітей, жінок та осіб літнього віку. Зараз усі знаходяться в безпеці.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого війська РФ вдерлися на територію України.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ. Під столицею - на Житомирській трасі, в Гостомелі, в Ірпені та Бучі йшли бої, у Вишгородському районі окупанти взяли під контроль деякі села.

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