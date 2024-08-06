Згодом у так званому "Мінтрансі" Криму повідомили, що з "технічних причин" було призупинено залізничний рух на перегоні Сімферополь – Джанкой.

У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа в районі аеродрому "Октябрьское".

Про це із посиланням на повідомлення підписників пише телеграм-канал "Кримський вітер". Зазначається, що також чути вибухи.

"Підписники повідомляють про пожежу в районі аеродрому "Октябрьское". І що "бахає там не по-дитячому"", – йдеться у повідомленні.

Автори каналу також поділилися відео пожежі, на них, зокрема, чути "хлопки".

Згодом у так званому "Мінтрансі" Криму повідомили, що з "технічних причин" було призупинено залізничний рух на перегоні Сімферополь – Джанкой. "Кримський вітер" зазначив, що, за даними підписників, "горить і вибухає десь у районі сіл Широке та Ленінське, які поряд із Жовтневим". Примітно, що поряд із Широким проходить залізниця (станція Прольотна), яку зараз перекрили.

"Підписники повідомляють, що висадили в повітря склади боєприпасів, які зараз під землею детонують. Жителі сіл Ленінське та Зоряне сидять у підвалах, бо снаряди розлітаються після вибухів", – пишуть автори каналу.

Також є повідомлення про інтенсивні польоти авіації над Сімферопольським районом.

Ситуація в Криму

Російські заграбники базують військові вертольоти неподалів від житлових будинків в окупованому Криму. Як повідомили в Представництві президента України в Автономній Республіці Крим, також окупанти розміщують зенітно-ракетні комплекси у селах Джанкойського району.

Тим часом речник Військово-морських сил ЗС України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук заявив, що наразі росіяни мають у тимчасово окупованому Криму п’ять військових аеродромів. Примітно, що вже два з них – без літаків.

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