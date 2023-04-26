Вороги утримують, зокрема, людей, яких затримали у Сватівському районі, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації.

Біля Кремінної на території колишньої звіроферми окупанти тримають людей за підозрою у співпраці з Україною.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Посилаючись на слова очевидців, він розповів, що у Сватівському районі російські загарбники затримали людей, яких підозрюють у співпраці з українською владою.

Зазначається, що так звані податківці "ЛНР" перевіряють установчі документи юридичних осіб, погрожуючи розправою, якщо до кінця 2023 року ці папери не будуть приведені у відповідність до норм російського законодавства.

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"Організації, які не подадуть заяву про реєстрацію нових версій установчих документів до 31 грудня, підлягають виключенню з реєстру юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронтах в Україні - це зараз варто знати

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня військовослужбовець п’ятого окремого штурмового полку Збройних сил України Юрій Сиротюк в ефірі телемарафону сказав, що ворог щоденно слабне на всіх лініях фронту через бездумні атаки, на які витрачає велику кількість людей та техніки. Зокрема, йдеться про Бахмут, Вугледарський, Авдіївський, Мар’їнський напрямки.

За його словами, зі сторони Кремінної великий зимовий наступ захлинувся. Їхні найбільш бойові частини виснажуються.

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