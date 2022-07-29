Під постійним ворожим вогнем залишаються села області, що знаходяться на лінії розмежування: інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.

Внаслідок вечірнього обстрілу Миколаєва поранення отримали троє людей, зруйновані три будівлі.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформуючи про ситуацію в області станом на 8:00 ранку.

"Ввечері, 28 липня, близько 19:50, ворог знову обстріляв Миколаїв. Влучання були у подвір’я приватних житлових будинків. Внаслідок чого зруйновано три будівлі. Значні пошкодження отримали сусідні будинки. Також пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги. Попередньо, троє осіб зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

Також вчора, орієнтовно о 19:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим відсутнє електропостачання на території всієї громади", - зазначив Кім.

За його інформацією, під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері мер Миколаєва Олександр Сєнкевич близько 20:00 повідомив про вибухи в місті під час оголошеної повітряної тривоги.

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