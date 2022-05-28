Супротивник не збив український літак, запевнив мер міста Южне.

Інформація російських окупантів про знищення українського літака в небі над Одеською областю є фейком.

Про це заявив мер міста Южне Володимир Новацький у своєму зверненні до городян.

Він зазначив, що заява противника про збитий український літак над смт Нові Біляри (Одеська обл.) не відповідає дійсності.

"Це все - фейк, це неправда", - сказав Новацький, попросивши людей не реагувати на подібні вкидання і користуватися тільки перевіреними джерелами інформації, зокрема, Одеської обласної військової адміністрації.

За його словами, минула доба пройшла спокійно, місто функціонує в штатному режимі.

Напередодні Міноборони РФ заявило, що в небі над Одеською областю, в районі вищеназваного селища, російська ППО нібито "збила" український літак МіГ-29.

Раніше проросійські інтернет-ресурси поширювали фейк про розміщення на території Одеської кіностудії зброї та протиповітряної оборони.

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