Інформація російських окупантів про знищення українського літака в небі над Одеською областю є фейком.
Про це заявив мер міста Южне Володимир Новацький у своєму зверненні до городян.
Він зазначив, що заява противника про збитий український літак над смт Нові Біляри (Одеська обл.) не відповідає дійсності.
"Це все - фейк, це неправда", - сказав Новацький, попросивши людей не реагувати на подібні вкидання і користуватися тільки перевіреними джерелами інформації, зокрема, Одеської обласної військової адміністрації.
За його словами, минула доба пройшла спокійно, місто функціонує в штатному режимі.
Напередодні Міноборони РФ заявило, що в небі над Одеською областю, в районі вищеназваного селища, російська ППО нібито "збила" український літак МіГ-29.
Раніше проросійські інтернет-ресурси поширювали фейк про розміщення на території Одеської кіностудії зброї та протиповітряної оборони.
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