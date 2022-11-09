Українські захисники збили російський дрон зі стрілецької зброї.

Українські військові збили ще один російський безпілотник у Сумській області.

Дрон збито зі стрілецької зброї, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Приземлили" ще один ворожий безпілотник. Збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумщиною. Чудова робота наших військових ЗСУ", - зазначив очільник ОВА.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські морські піхотинці знищили понад 30 окупантів, 5 ворожих танків та 2 безпілотники.

Станом на 9 листопада на нашій землі вже ліквідували 77 тис. 950 ворогів та, зокрема, 1 483 безпілотники супротивника.

Ситуація у Сумській області під час війни з РФ - найважливіші новини

Ворог не раз обстрілював Сумську область, є руйнування, постраждалі та жертви.

Зокрема, 6 листопада стало відомо, що супротивники атакували п'ять прикордонних громад. Ворог використовував стрілецьку зброю, міномети та ствольну артилерію, а також здійснював атаки за допомогою дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: