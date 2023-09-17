Загоряння помітили неподалік від озера Мойнакське.

В окупованій Євпаторії сьогодні ввечері почалася пожежа. Про це повідомляють в Telegram-каналі партизанського руху українців і кримських татар "Атеш".

"Пожежа в Євпаторії. Агент "АТЕШ" повідомляє, що годину тому біля озера Мойнакське почалася пожежа. Зараз видніється чорний, густий дим. Раніше деякі джерела повідомляли, що фіксують прильоти в місті", - йдеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що ще перевіряють цю інформацію.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в окупованому Севастополі чули серії гучних вибухів. Повідомляли про заграву в районі мису Фіолент.

Російські загарбники відзвітували про збиття кількох дронів літакового типу. За їх словами, руйнувань і постраждалих в результаті атаки немає.

Нагадаємо, 14 вересня в Євпаторії знищили комплекс протиповітряної оборони "Тріумф". У мережі опублікували знімки "Тріумфу" з супутника, також на відео потрапила значна частина атаки.

Розслідувачі припускають, що того ранку могли вдарити по протиповітряній системі, яку "злили" в мережу ще рік тому. Тоді біля неї сфотографуватися турист.

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