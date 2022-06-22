У разі успіху на Сході, російські окупанти перемістять війська для наступу на Півночі. Це неможливо зробити раптово і непомітно, але загроза повторного наступу росіян на столицю залишається.

У найближчій перспективі участь збройних сил Білорусі в агресії проти України є малоймовірною, проте повністю не виключається. Разом з тим, ймовірність формування Росією нових ударних угрупувань на Київському та Чернігівському напрямках, на жаль, є. Зросла і загроза ракетних ударів по столиці.

Про це розповів генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю Укрінформ.

Командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва зазначив, що столиця залишається для окупантів головною метою. За його словами, зараз безпека Києва, Київської області та всієї України забезпечується на лінії зіткнення на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Однак через загарбницькі плани на Київ, не варто виключати варіант, що росіяни вирішать піти у повторний наступ на Київщині.

"Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів "тотальної мобілізації" резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання", – наголосив Павлюк.

За його словами, у разі загострення обстановки навколо Києва будуть негайно відновлені вибухові інженерні загородження на оборонних рубежах.

"Для виконання таких заходів визначено підрозділи, які у стислі строки (терміном до 6-8 год) здатні виконати завдання щодо нарощення мінно-вибухових загороджень. На ймовірних напрямках висування противника з північного боку створюються лісові завали, вузли загородження. Основні мости підготовлені до руйнування. Крім того, встановлюються і невибухові інженерні загородження, довготривалі вогневі споруди тощо", - повідомив командувач.

Він запевнив, що оборона Києва та Київщини постійно вдосконалюється, а підрозділи тероборони мають і протитанкові комплекси NLAW, і гранатомети Carl Gustaff, міномети і безпілотні літальні апарати. А незабаром спроможності військових значно поліпшаться завдяки міжнародній технічній допомозі країн-партнерів.

"Ми зробили висновки з перебігу бойових дій, які відбувалися на Київщині. І запевняю вас, що у нас є певні сплановані заходи для посилення оборони Києва. У сучасній обороні головною метою є відбити наступ сил противника, завдати йому максимальних втрат, утримати важливі райони (об’єкти) місцевості і в такий спосіб створити сприятливі умови для переходу в наступ. Озброєння підрозділів територіальної оборони має відповідати покладеним на них завданням", - наголосив Павлюк.

Він зазначив, що попри колосальні втрати, в росіян досі є людський та технічний ресурси для ведення війни. За його словами, у разі успіху на Сході, російські окупанти перемістять війська для наступу на Півночі. Це неможливо зробити раптово і непомітно, але загроза повторного наступу росіян на столицю залишається.

Однак на думку генерал-лейтенанта більш ймовірним зараз є завдання ракетних ударів ворогом по Києву. Тому Павлюк закликає киян та гостів столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Довкола столиці створено ефективну систему протиповітряної оборони. Вона може ефективно відбивати атаки ворога і постійно вдосконалюється. Однак у випадку масованого ракетного удару можливий "прорив" ППО. Тому киянам потрібно бути обережними", - зазначив він.

Нагадаємо, про небезпеку для киян, особливо 20 – 23 червня попереджав й радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Причиною цього є чергові погрози окупантів бити по "центру ухвалення рішень" після того, як наші ЗСУ вдарили по "вишках Бойка". Тому протягом цих чотирьох днів Арестович просить киян при сигналі сирен спускатися в укриття.

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