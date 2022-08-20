Попередньо обійшлося без постраждалих.

Вночі окупанти завдали масованих ударів по Миколаєву ракетами типу С-300.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 20 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо без постраждалих", - повідомив він.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Як повідомлів УНІАН, вночі 20 серпня російські війська обстріляли Миколаїв та Харків.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, у місті прогриміли потужні вибухи: "Знову оголошена повітряна тривога по всій області". Місцеві пабліки писали про 10 "прильотів" ворожих снарядів мінімум.

Нагадаємо, вчора, 19 серпня, внаслідок ранкових ударів по університету в Миколаєві постраждала одна людина. Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 серпня окупанти знову обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили, влучивши у будівлю двома ракетами С-300.

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