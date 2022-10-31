Зокрема, це спричинило руйнування, але за попередніми даними, жертв немає.

У Хмельницькій області уламки російської ракети впали на цивільний об'єкт.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.

"Маємо падіння уламків ракет на території області. Зокрема, є руйнування цивільного об’єкту", - написав він.

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За попередньою інформацією, потерпілих нема.

На місці працюють спецслужби та ДСНС.

Масований ракетний удар по Україні 31 жовтня - що відомо

Як повідосляв УНІАН, сьогодні вранці по всій Україні, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Вибухи прогриміли в Києві, в Запорізькій і Черкаській областях, також повідомляється про вибухи на Хмельниччині та Львівщині.

Після атаки частина Києва залишилася без світла, а в деяких районах немає водопостачання.

У Харкові зафіксовано два "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури. Також ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури на Черкащині.

У Запоріжжя внаслідок обстрілку пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Місцева влада попереджає про можливі перебої зі світлом.

Також у Вінницькій області збита російська ракета впала на цивільні об'єкти.

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