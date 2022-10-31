У Хмельницькій області уламки російської ракети впали на цивільний об'єкт.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.
"Маємо падіння уламків ракет на території області. Зокрема, є руйнування цивільного об’єкту", - написав він.
За попередньою інформацією, потерпілих нема.
На місці працюють спецслужби та ДСНС.
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Як повідосляв УНІАН, сьогодні вранці по всій Україні, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.
Вибухи прогриміли в Києві, в Запорізькій і Черкаській областях, також повідомляється про вибухи на Хмельниччині та Львівщині.
Після атаки частина Києва залишилася без світла, а в деяких районах немає водопостачання.
У Харкові зафіксовано два "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури. Також ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури на Черкащині.
У Запоріжжя внаслідок обстрілку пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Місцева влада попереджає про можливі перебої зі світлом.
Також у Вінницькій області збита російська ракета впала на цивільні об'єкти.