Постраждалі від сексуального насильства телефонують на лінію психологічної допомоги і діляться історіями, від яких в жилах холоне кров.

Кожного дня на гарячу лінію психологічної допомоги Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надходять десятки дзвінків. Постраждалі люди розповідають про сексуальні звірства рашистів, від яких в жилах холоне кров.

Кілька з жахливих історій розповіла у своєму офіційному Telegram-каналі омбудсмен Людмила Денісова.

Зараз ЗСУ звільняють населені пункти на Харківщині, і більшість дзвінків надходить з цього регіону — від жертв та їхніх близьких. За останню добу постраждалі зверталися 56 разів. А за одну тільки годину подзвонили 10 осіб, 8 з яких — зґвалтовані. Сюди входять і два хлопчики 10 років.

Сексуальні злочини росіян в Україні

Рашисти зґвалтували дівчаток-трійнят 9 років. У всіх важкі травми статевих органів. Все відбувалося на очах матері, яка знаходиться в стані шоку.

На очах мами її дев'ятирічну доньку зґвалтували свічкою.

Однорічного хлопчика ґвалтували двоє рашистів. В результаті цього звірства він помер.

Дівчинку двох років ґвалтували двоє російських військових злочинців.

Зґвалтовані чоловіки 67 і 78 років.

"Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу! Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти геноциду українського народу", — написала Денисова.

Нагадаємо, це, на превеликий жаль, не перші факти жахливих зґвалтувань. Кілька днів тому стало відомо, що на Харківщині поглумилися над 83-річною бабусею. А в середині квітня світ потрясла історія про те, як псковський десантник зґвалтував немовля.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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