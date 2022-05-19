Кожного дня на гарячу лінію психологічної допомоги Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надходять десятки дзвінків. Постраждалі люди розповідають про сексуальні звірства рашистів, від яких в жилах холоне кров.
Кілька з жахливих історій розповіла у своєму офіційному Telegram-каналі омбудсмен Людмила Денісова.
Зараз ЗСУ звільняють населені пункти на Харківщині, і більшість дзвінків надходить з цього регіону — від жертв та їхніх близьких. За останню добу постраждалі зверталися 56 разів. А за одну тільки годину подзвонили 10 осіб, 8 з яких — зґвалтовані. Сюди входять і два хлопчики 10 років.
Сексуальні злочини росіян в Україні
- Рашисти зґвалтували дівчаток-трійнят 9 років. У всіх важкі травми статевих органів. Все відбувалося на очах матері, яка знаходиться в стані шоку.
- На очах мами її дев'ятирічну доньку зґвалтували свічкою.
- Однорічного хлопчика ґвалтували двоє рашистів. В результаті цього звірства він помер.
- Дівчинку двох років ґвалтували двоє російських військових злочинців.
- Зґвалтовані чоловіки 67 і 78 років.
"Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу! Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти геноциду українського народу", — написала Денисова.
Нагадаємо, це, на превеликий жаль, не перші факти жахливих зґвалтувань. Кілька днів тому стало відомо, що на Харківщині поглумилися над 83-річною бабусею. А в середині квітня світ потрясла історія про те, як псковський десантник зґвалтував немовля.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.