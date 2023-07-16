Нове забарвлення ворожих кораблів ускладнює їхню ідентифікацію за допомогою супутників.

Росія намагається приховати свої військові кораблі, які перебувають на чергуванні в Чорному морі, використовуючи нову схему фарбування, яка ускладнює визначення довжини та форми судна.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зазначивши при цьому, що нове забарвлення ворожих кораблів ускладнює їхню ідентифікацію за допомогою супутників.

"Окупанти зафарбовують в чорний колір передню та задню частину кораблів для того, щоб в нічний період доби було важче візуально визначити, який саме це тип корабля", - заявив Плетенчук, зазначивши при цьому, що таке фарбування використовували ще під час Другої світової, і даремно окупанти сподіваються, що це їм якось допоможе.

Ворожі кораблі в морі

Станом на ранок неділі, 16 липня, Росія збільшила кількість носіїв ракет "Калібр", що знаходилисяся на чергуванні в Чорному морі.

Як повідомили МВС України, Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі - з 9 до 11 одиниць. Серед них - два ракетоносії, загальний залп становить 12 "Калібрів".

"Оперативна ситуація змінилася. Вже 11 кораблів у Чорному морі. А в Середземному морі є один носій крилатих ракет "Калібр", я так розумію, він повернувся з поповненням запасів", – заявив в ефірі національного телеканалу розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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