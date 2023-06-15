Там додали, що російські окупанти також почали затоплювати сільськогосподарські поля.

Російські окупанти з травня цього року мінують гідротехнічні споруди в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

Про це повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності полковник Руслан Берегуля на брифінгу в Military Media Center. Він додав, що росіяни також почали затоплювати сільськогосподарські поля з метою створення штучних перешкод для Сил оборони України.

Він також зауважив, що у зв’язку з повною руйнацією Каховської ГЕС прогнозується стік води з Каховського водосховища приблизно на 80% від його загального об’єму, який становить 18,18 км³, що призведе до тяжких екологічних наслідків.

"Станом на 12 червня 2023 року Каховське водосховище обміліло на 72% та втратило близько 14,395 км³ води", - уточнив військовий.

Крім цього, Берегуля повідомив, що до проведення робіт з розмінування об’єктів та очищення території підтоплення після підриву греблі Каховської ГЕС від вибухо-небезпечних предметів залучено 20 груп протимінної діяльності.

В пріоритеті груп обстеження мікрорайону Острів, що розташований в Корабельному районі Херсона, де до підтоплення мешкало до 6 тис. осіб. Також берег біля сіл Львове та Садове, де ріка повертає і є можливість виносу мін на мілину.

Військовий уточнив, що за результатами залучень груп розмінування обстежено 1,4 км доріг та їх сполучень та 4,5 га території.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. Це спричинило серйозну катастрофу, вніслідок якої були затоплені десятки населених пунктів, також великий удар завдано екології.

Станом на сьогоднішній день велика вода потроху відступає і стають дедалі очевиднішими наслідки дій окупантів.

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