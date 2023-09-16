Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Наші захисники відбивали атаки на Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Упродовж доби на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак російських окупантів в районі Кліщіївки.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Як зазначається, противник намагався відновити втрачене положення в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області, а на Авдіївському напрямку - вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення наступальних дій наші воїни мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, за добу українські військові знищили 350 російських загарбників та десятки одиниць російської техніки та озброєння. Загальні втрати РФ серед особового складу сягнули близько 271 тис. 790 військових.

Військовий експерт Шон Белл заявив, що так званий сухопутний міст між Кримом і Донбасом є "найменш важким місцем" для звільнення українськими військами. За його словами, ЗСУ можуть розрізати окупаційні сили навпіл.

ЗМІ підрахували, Росія вже витратила на війну з Україною близько $167 мільярдів.

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