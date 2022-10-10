Ворог наносить системне вогневе ураження по позиціях ЗСУ, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах.

Окупаційні війська Росії стягують резервну живу силу й техніку на напрямок просування Збройних Сил України на півдні. Зокрема, для посилення своїх позицій вони підтягнули близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки.

Про це повідомляють в ОК "Південь" у Facebook.

Сили оборони України продовжують активні дії, а російські загарбники ведуть оборону та намагаються утримати зайняті рубежі.

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"Ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що для перешкоджання просуванню українських захисників окупанти мінують місцевість.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські військові прорвали першу лінію оборони окупантів в Херсонській області.

109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Днями у ЗСУ заявили, що серед військових повітрянодесантних військ РФ у Херсонській області поширюються і посилюються досить панічні настрої щодо ситуації на фронті.

Станом на 9 жовтня з початку активних дій ЗСУ звільнено понад 1170 кв. км на Херсонському напрямку.

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