Окупаційні війська Росії стягують резервну живу силу й техніку на напрямок просування Збройних Сил України на півдні. Зокрема, для посилення своїх позицій вони підтягнули близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки.
Про це повідомляють в ОК "Південь" у Facebook.
Сили оборони України продовжують активні дії, а російські загарбники ведуть оборону та намагаються утримати зайняті рубежі.
"Ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе", - вказується у повідомленні.
Зазначається, що для перешкоджання просуванню українських захисників окупанти мінують місцевість.
Контрнаступ ЗСУ на півдні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські військові прорвали першу лінію оборони окупантів в Херсонській області.
109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.
Днями у ЗСУ заявили, що серед військових повітрянодесантних військ РФ у Херсонській області поширюються і посилюються досить панічні настрої щодо ситуації на фронті.
Станом на 9 жовтня з початку активних дій ЗСУ звільнено понад 1170 кв. км на Херсонському напрямку.