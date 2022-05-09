Тим часом на Лиманському напрямку російські окупанти намагаються з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Водночас ворог невдало намагався штурмувати Воєводівку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що противник проводить наступальні дії на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

"На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Противник намагається покращити тактичне положення, заволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в інших районах бойових дій

Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала. Ворог утримує на пунктах пропуску та у прикордонних районах Брянської та Курської областей Росії наряди прикордонної служби Федеральної служби безпеки. Проводить інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу державного кордону України.

"На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Веде оборону. Основні зусилля продовжує зосереджувати на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону України", - розповіли в Генштабі.

На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ. Противник веде повітряну розвідку.

На Лиманському напрямку ворог намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно вели бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

На Авдіївському напрямку російські окупанти намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга та Верхньоторецьке. Там тривають бойові дії.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках визначені підрозділи противника проводять перегрупування військ з метою підготовки до подальших активних дій. Очікується нарощування зазначеного угруповання за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі міста Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник проводить перегрупування наявних підрозділів з метою покращення тактичного положення своїх військ.

"Нарощує системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, вдосконалює інженерне обладнання позицій. Для недопущення перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки, їх сковування, проводить демонстративні дії", - зазначають у Генштабі.

На Бессарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилась без змін.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в Луганській області сили оборони готуються до більш потужних наступів російських окупантів у найближчі три-чотири дні.

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