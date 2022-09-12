Зокрема, росіянин поскаржився, що керівництво відмовилось надати його підрозділу підтримку авіацією.

Окупанти у розпачі плачуть від безвиході через наступ українських військ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Рішучі дії українських захисників на сході посіяли розпач серед загарбників. У них закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями. Тож їм залишається тільки прощатися з рідними і плакати від безвиході. Це підтверджує розмова російського окупанта з дружиною, яку перехопила СБУ", - зазначається у повідомленні.

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Так, росіянин поскаржився, що керівництво відмовилось надати його підрозділу підтримку авіацією.

"Ми не можемо тримати оборону, у них дуже сильна зброя порівняно з нашою. Ми попросили підтримки авіації, нам сказали тримайте оборону самі як хочете", – розповідає російський військовий.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ані сил, ані нервів.

"У нас немає ні снарядів, ні зброї. Патронів лишилось у всіх по магазину", - сказав чоловік.

Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: "Та хто знає, коли ці літаки… чи долетять вони сюди. Чотири летіли – не долетіли, збили".

Раніше була інформація, що підрозділи російських окупантів затиснуті на правому березі Дніпра і готові скласти зброю. Вони вишукують можливості вийти на контакт з українськими військовими.

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