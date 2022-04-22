Це війна Росії проти українських дітей та із залученням українських дітей.

Російські окупанти змушують українських дітей брати опосередковану участь у зборі чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова сповістила у Facebook

"Це війна Росії проти українських дітей та із залученням українських дітей. У ювенальних прокурорів два фокуси - діти-жертви і діти в конфлікті із законом. Під час війни, яку розв‘язала РФ на нашій землі - вже постраждали понад 584 дітей, 208 із них вбиті загарбниками. І це тільки ті дані, які ми можемо офіційно підтвердити. Скільки їх у блокадному Маріуполі та на окупованих територіях - страшно навіть уявити", - зауважила вона.

Росія нищить наших дітей і в інший спосіб - втягуючи їх у збройний конфлікт.

"Вона труїть їхні душі та змушує брати опосередковану участь у зборі чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це є прямим порушенням вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини. Наразі ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях", - наголосила Венедіктова.

Зокрема, на Харківщині 12-річний підліток надсилав інформацію щодо розташування техніки, блокпостів та військових ЗСУ з наміром отримати за це грошову винагороду. Аналогічний факт був і в Луганській області.

Також на Харківщині 17-річний мешканець поширював через YouTube-канал хвалебні матеріали на підтримку дій агресора в Україні.

У Чернігівській області 16-річний хлопець в одному з окупованих сіл патрулював разом з загарбниками вулиці, наводив ворогів на помешкання, власники яких мають стосунок до правоохоронних органів чи військових підрозділів України та володіють зброєю.

"За українським законом відповідальність за такі вчинки дітей несуть в тому числі батьки. І їхнє завдання пильнувати і вберігати їх від цього. Але згубний вплив і дії РФ в процесі, який ми нині спостерігаємо – надважливий фактор і ми разом маємо захистити наших дітей від інфікування російським злочинним режимом і втягування у війну", - резюмувала Венедіктова.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада так званих "ЛНР" і "ДНР" мобілізує у незаконні збройні формування неповнолітніх хлопців. На війну відправляють дітей, які були членами "патріотичних клубів". Серед підлітків, яких відправили на війну, вже є загиблі.

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