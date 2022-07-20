При цьому ніч на території області минула тихо.

Російські окупанти під ранок обстріляли Шосткинський район Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали гатити (попередньо з мінометів) по наших територіях", - повідомив він, додавши, що подробиці оприлюднить пізніше.

Живицький уточнив при цьому, що ніч в Сумській області пройшла тихо.

Нагадаємо, що російські окупанти майже щодня з території РФ обстрілюють прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня російські загарбники також обстріляли з кулеметів і гранатометів Шосткинський район Сумської області. Внаслідок обстрілу втрат та руйнувань не було.

А 15 липня Живицький повідомив, що на кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.

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