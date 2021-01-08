На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 7 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу ООС.

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Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний вони вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті Попасної – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Авдіївки застосовували ручний протитанковий гранатомет, біля Гранітного – автоматичний станковий гранатомет та великокаліберний кулемет.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - поінформували у штабі.

У зведенні також сказано, що від початку поточної доби, 8 січня, в районі проведення ООС зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Так, на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Водяного.

"На обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - додали у штабі.

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Автор: Світлана Закелова