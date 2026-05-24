Росія вдарила по Білій Церкві ракетою 'Орєшник', - Ігнат

Під час нічної атаки по Києву та області росіяни вдарили по Білій Церкві балістичною ракетою середньої дальності "Орєшник" ("Кедр"). Цю інформацію "РБК-Україна" підтвердив Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України.

Він зазначив, що балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") вдарила в районі міста Біла Церква у Київській області. За інформацією Ігната, пуск ракети російські окупати здійснили з полігону Капустін Яр.

Про удар "Орєшніком" по Київщині у соцмережах писали вночі та публікували кадри удару. На відео, знятому місцевими жителями, видно падіння боєголовок балістичної ракети на один із районів міста. Судячи з кадрів, прилетіло 6 блоків по 6 суббоєприпасів.

Наразі точне місце влучання невідоме. Напередодні удару Повітряні сили ЗС України попередили про загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності.

Радник Міноборони Сергій Стерненко прокоментував удар "Орєшником", зазначивши, що росіяни запустили ядерну ракету без ядерної бойової частини, щоб налякати українців та світ.

"Можу розповісти, що буде далі. Далі у росіян згорять ще кілька різних туапсе, а до кінця року атаки на Росію стануть значно масштабнішими. Посилиться і сегмент Middle strike, що спричинить масштабні логістичні проблеми для окупантів. На фронті справи у них погіршуватимуться. В той же час буде додихати російська економіка, яку не врятують навіть тимчасово високі ціни на нафту. Соціальна напруга буде рости, і рано чи пізно політична система РФ впаде", - прогнозує Стерненко.

Атака на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, усю ніч проти 24 травня російські окупанти атакували Київ та область, внаслідок чого у місті сталися пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків. Постраждали усі райони міста. Повідомлялося про двох загиблих та десятки постраждалих. Дуже сильні рунування на Лук'янівці - там вщент згорів ТРЦ та ринок, також частково зруйнована багатоповерхівка. пошкоджена станція метро.

Також внаслідок атаки є ушкодження у Київській області. Там зафіксовано було влучання у житлові будинки, складські та господарчі споруди, а також сталося займання у кількох районах області. Зокрема, у Білій Церкві виникла пожежа у гаражному кооперативі, там горіли три гаражі.

Унаслідок атаки в області загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Серед них - дитина, дівчинці ще немає року. Найбільше постраждалих - у Фастівському районі.

