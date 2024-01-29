Вони намагаються використовувати "Град", головним чином, з метою знищення морських дронів, які використовуються СОУ для ураження кораблів ЧФ РФ.

Партизанський рух українців і кримських татар "АТЕШ" провело спостереження у бухтах Севастополя, в ході якого було помічено, що ЗС РФ застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "ТОР" для відбиття повітряних і морських ударів Сил оборони України. Про це"АТЕШ" заявити у Telegram.

"За нашою інформацією, вони намагаються використовувати "Град", головним чином, з метою знищення морських дронів, які використовуються СОУ для ураження кораблів ЧФ РФ. Як показує практика, дана тактика частіше не спрацьовує ніж навпаки", - йдеться в повідомленні.

Також партизани нагадали, що раніше зафіксували великий десантний корабель біля Графської пристані, і періодично спостерігається переміщення суден у бухтах і вихід катерів берегової охорони на патрулювання.

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"Ми ведемо активне спостереження за і продовжуємо передавати зібрану інформацію СОУ для якнайшвидшого і повного витіснення окупантів з Чорного моря і Криму", - заявили в "АТЕШ".

Робота партизанів в Криму

Раніше "АТЕШ" зафіксувало прибуття великого десантного корабля в Севастополь. "Наші агенти, через багато часу розвідки і очікувань, змогли зафіксувати передислокацію великого десантного корабля проекту 775 в Графську Пристань міста Севастополь", - повідомили партизани.

За їхніми даними, після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням. Найімовірніше, незабаром буде виконувати бойове чергування, припустили в "АТЕШ". Як повідомляється, всю оперативну інформацію учасники партизанського руху вже передали СОУ.

Крім того, партизани ідентифікували готель в окупованому Криму, який імовірно є місцем навчання російських операторів БПЛА. Йдеться про центр "Кримський безпілотник" в Євпаторії, який входить в російську мережу навчальних центрів "Архангел". Саме тут готують операторів БПЛА і виготовляють FPV-дрони.

Директор "Кримського безпілотника" - Євпаторійський колаборант Путренко Сергій Анатолійович, з позивним"Пан".

Він є випускником Краснодарського вищого командно-інженерного училища ракетних військ. свого часу був гендиректором і підписантом ТОВ "Чайка-м" в Генічеську. Ця фірма належала "дочці" австрійської компанії, яку відносили до активів Азарова.

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