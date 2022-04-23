Міністр оборони України Олексій Резніков обіцяє на Великдень хороші "пасочки" для ворога.
Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Резніков зауважив, що "пасочки" для загарбників уже готові.
"Нові "пасочки" ми веземо щодня через кордон спеціальними конвоями. І завтра будуть нові "пасочки" для наших ЗСУ, які їх дуже вдало використовують проти ворога", - сказав він.
Раніше Резніков повідомив, що наші партнери не вірили, що Україна може перемогти. Деякі навіть вважали, що Україна завалиться за 72 години, про що мріяли в Генеральному штабі Кремля.