Міністр оборони зазначив, що ЗСУ їх вже дуже вдало використовує.

Міністр оборони України Олексій Резніков обіцяє на Великдень хороші "пасочки" для ворога.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Резніков зауважив, що "пасочки" для загарбників уже готові.

"Нові "пасочки" ми веземо щодня через кордон спеціальними конвоями. І завтра будуть нові "пасочки" для наших ЗСУ, які їх дуже вдало використовують проти ворога", - сказав він.

Раніше Резніков повідомив, що наші партнери не вірили, що Україна може перемогти. Деякі навіть вважали, що Україна завалиться за 72 години, про що мріяли в Генеральному штабі Кремля.

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