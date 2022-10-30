РФ дотримується передбачуваної моделі поведінки, зазначив міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає країни Заходу не вестись на заяви Росії про готовність до переговорів.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Модель російської поведінки дуже передбачувана: якщо вони скоюють злочин ввечері, очікуйте від них пропозиції "перемовин" вранці. Вчора вони поставили мільйони людей під загрозу голоду, сьогодні вони імітують готовність до переговорів. Ніхто не повинен бути введеним в оману через це", - наголосив Кулеба.

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Найважливіші новини щодо перемовин України з Росією

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив про нібито готовність РФ обговорювати із Заходом "реалістичні пропозиції" щодо України.

Водночас у МЗС України заявили, що єдиною реалістичною пропозицією має бути виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік.

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський говорив, що російська сторона спеціально запропонувала формат діалогу, який Київ не міг прийняти.

Окупанти хочуть, щоб Україна відмовилася від територій, які вони "присвоїли".

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