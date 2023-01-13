Анкара більше не прагне до "миру понад усе".

Туреччина радикально змінила свою позицію щодо правильного закінчення війни Росії проти України. Анкара більше не прагне встановити мир за будь-яку ціну. Про це заявив український посол у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Укрінформу.

Він зазначив, що Туреччина докладає багато зусиль для укладення миру між Україною і Росією. Однак позиція Анкари значно змінилася з березня минулого року.

"Починалося все з підходів про гуманітарні перемир'я, "мир понад усе", то зараз в позиції Туреччини чітко проглядається позиція про необхідність дотримання принципу територіальної цілісності України", – заявив дипломат.

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На думку Боднара, недавні заяви турецької влади говорять про їхнє розуміння, що Україна повинна звільнити всі свої території.

"У цьому контексті і було озвучено пропозицію, що Росія повинна першою почати припинення вогню, що може стати підставою для подальшого виведення військ з території України. Це спроба пошуку шляхів до діалогу, але ніяк не нав'язування позиції. Це одна з пропозицій країни-посередника", - заявив посол.

Війна в Україні - посередництво Туреччини

З перших днів російського вторгнення турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пропонував Туреччину в якості переговорного майданчика між Росією і Україною. Наприкінці березня на території Туреччини відбулися переговори між делегаціями України та Росії.

Туреччина закрила для Росії прохід військових кораблів через Босфорську протоку, але при цьому не приєдналася до західних санкцій проти РФ.

За деякими даними, Туреччина купувала у Росії вкрадене українське зерно і відкрито купує російську нафту. Одночасно Туреччина стала одним з гарантів роботи зернового коридору.

Днями в Анкарі заявили, що підтримують мирний план Зеленського, який передбачає повне виведення російських військ з України.

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