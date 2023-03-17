Олександр Стрюк зазначив, що ціни на найнеобхідніше дуже високі.

Російські окупанти не виконали свою обіцянку почати відновлення Сєвєродонецька в Луганської області. Найманим працівникам загарбники платять їжею.

"Окупанти так і не почали обіцяного масштабного відновлення міста", - заявив очільник міста Олександр Стрюк в ефірі телеканалу Еспресо

За його словами, товари першої необхідності залишилися жителі міста можуть купити за цінами в два-три рази вище.

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"За найману працю загарбники робітникам видали замість грошей гуманітарну допомогу", - підсумував чиновник.

Ситуація в Луганській області - що відомо

Важкі бої йдуть в Луганській і Донецькій областях. Збройні Сили України мужньо дають російським окупантам відсіч. Відзначається, що українські війська очікують поліпшення погоди через кілька тижнів і планують контратаку в Луганській області.

14 березня стало відомо, що на Луганщині зібрано величезну кількість росіян, які втрачають до роти на добу.

Крім того, на тимчасово окупованій території Луганської області триває вербування і доставка ув'язнених в зону бойових дій, зокрема йдеться про колонії у Брянці, Алчевську, Перевальську, Кришталевому, Сорокиному та Суходольську.

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