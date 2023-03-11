Генерал-полковник Олександр Сирський зауважив, що необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу.

Початок весняного контрнаступу Збройних сил України з метою звільнення українських земель від російських загарбників "вже не за горами".

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ Збройних сил України у соцмережі Facebook. Так, командувач Східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський перебуває на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами.

"Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами", - зазначив Сирський.

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Зазначається, що командувач постійно "тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем".

Також сказано, що українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто. Для оборони Бахмуту залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед.

Ситуація на фронті

10 березня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке провів президент Володимир Зеленський, обговорили захист Бахмута на Донеччині та інших територій України, а також поставки зброї.

11 березня російські окупанти здійснили невдалі численні спроби штурму Бахмута і загалом продовжують зосереджувати основні зусилля на п'яти напрямках.

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