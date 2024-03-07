Джанет Єллен впевнена, що Палата представників має діяти і продемонструвати силу підтримки України з боку США перед лицем агресії Путіна.

Міністр фінансів США Джанет Єллен розкритикувала Конгрес за нездатність забезпечити більшу допомогу Україні в її війні проти Росії, назвавши бездіяльність "не чим іншим, як подарунком" для президента Росії Володимира Путіна.

Як пише The Hill, у своєму виступі в четвер перед зустріччю з міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком Єллен закликала спікера Палати представників Майка Джонсона ухвалити пакет іноземної допомоги Сенату на суму 95 мільярдів доларів, включно з 60 мільярдами доларів для України.

"Оскільки Палата представників продовжує буксувати, Росія набирає силу, а Україна змушена нормувати боєприпаси та матеріали. Бездіяльність Конгресу - це не що інше, як подарунок Путіну, Ірану та іншим противникам, які виступають проти Америки", - сказала Єллен.

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Вона вказала на нещодавню смерть і суперечки навколо лідера російської опозиції Олексія Навального, який помер минулого місяця у віддаленій арктичній виправній колонії. Будучи одним із найзатятіших критиків Путіна і Кремля, багато західних лідерів звинувачують російського президента в його смерті.

"Минулого тижня ми стали свідками мужності тисяч росіян, які виступили проти Путіна і вийшли на вулиці, щоб оплакати смерть Олексія Навального. Палата представників повинна діяти і продемонструвати силу підтримки України з боку США перед обличчям агресії Путіна", - сказала Єллен, маючи на увазі сотні людей, заарештованих у Росії під час оплакування Навального.

Затримка з наданням допомоги Україні від США

Допомога Україні застопорилася в Конгресі більш ніж на рік через зростаючу розбіжність серед законодавців. Конгрес не ухвалював законопроєкт про фінансування цієї східноєвропейської країни з кінця 2022 року, коли демократична більшість ухвалила четвертий пакет допомоги країні.

Намагаючись задовольнити запити кількох республіканців у Сенаті, які стверджували, що будь-яка допомога Україні має бути пов'язана з безпекою кордонів, учасники перемовин у Сенаті витратили місяці на вироблення двопартійної угоди, яка зрештою провалилася на тлі протидії з боку республіканців і колишнього президента Трампа.

Оскільки фінансування перебуває в підвішеному стані, Сенат ухвалив додаткову суму в розмірі 95 мільярдів доларів і відправив її до Палати представників, де Джонсон дав зрозуміти, що не буде виставляти її на голосування, оскільки в ній немає заходів щодо забезпечення безпеки кордонів, яких вимагають члени Республіканської партії Палати представників.

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