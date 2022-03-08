Польський уряд закликає вчиняти так само й інших союзників по НАТО, які мають на озброєнні літаки МіГ-29.

Польща готова передати у розпорядження Сполучених Штатів Америки усі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Польщі.

"Влада Республіки Польща, після консультацій між президентом та урядом, готова передати - негайно та безкоштовно - усі свої літаки МІГ-29 на авіабазу Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки", - сказано у заяві.

Водночас Польща закликала США на заміну надати їй вживані літаки з відповідними експлуатаційними можливостями.

"Польща готова негайно погодити умови закупівлі літаків", - повідомили у МЗС.

У заяві також зазначається, що польський уряд закликає вчиняти так само й інших союзників по НАТО, які мають на озброєнні літаки МіГ-29.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО отримали "зелене світло" на передачу винищувачів Україні. Зокрема, США вже розпочали переговори з Польщею щодо допомоги Україні. В адміністрації президента США зазначали, що у зв'язку з цим постає питання, яким чином літаки будуть доправлені з Польщі до України.

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