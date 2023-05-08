За його словами, після зйомок пропагандиста ЗСУ відповідали, а він вже встиг втекти з позицій.

Так званий воєнкор "ДНР" Геннадій Дубовий розкрив справжні методи пропаганди Захара Прілєпіна, якого підірвали в автівці. За його словами, пропагандист наказував відкривати вогонь за позиціями ЗСУ для зйомок піарних роликів та відеокліпів.

Як повідомив Дубовий, Прилєпін спеціально для своїх зйомок викликав вогонь у відповідь з боку українських військових, а потім швидко їхав, залишаючи сидіти під обстрілами місцевих бойовиків. Ну, а російська пропаганда потім звинувачувала у всіх обстрілах Україну.

"Приїждає Прилєпін на позиції і каже: "Ну, що, хлопці, треба постріляти, ролик зняти". Хлопці починають стріляти... Хлопці луплять з гранатометів. Фоміч каже: "Зараз буде через 4-6 хвилин відповідь". Вони приїхали, щоб попіарити Прилєпіна. У цей час Прилєпін, який начепив собі майора, не бувши в жодному бою стрибнув в машину і упетляв", - заявив Дубовий.

Він додав, що "республіка" для Прилєпіна - "піар-зоопарк". Ймовірно, за ці "донецькі ролики" Прилепіна й підірвали побратими з "ДНР".

Замах на Прилєпіна

6 травня в РФ заявили про "замах" на російського пропагандиста Прилєпіна. За версією росіян, 10:40 біля російського Нижнього Новгорода підірвалася машина разом з бойовиком "ЛДНР" та його водієм. Останній загинув, а пропагандист відбувся переломами та забоями.

Очікувано, РФ поклала провину за підрив на Україну та США. Вранці 7 травня стало відомо, що Прилєпін "пішов на поправку": він прокинувся і почувається добре. Виявилося, що Прилєпіна підірвав нібито бойовик "ДНР" з українським громадянством.

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