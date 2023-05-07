Пропагандист поділився подробицями своїх "пригод" у машині, яка підірвалася.

Російський пропагандист Захар Прилєпін відзначився першою публікацією після "замаху" на своє життя та зізнався, що особисто перебував за кермом машини, яка підірвалася.

Подробиці інциденту бойовик "ЛДНР" розповів в Telegram. Він вказав, що його водій (Саша) в момент вибуху їхав на пасажирському сидінні.

"Саша їхав праворуч на пасажирському кріслі. Я був за кермом. Вибух стався під його колесом", - написав він.

Також він "потішив" подробицями вибуху вказавши, що спочатку втратив свідомість, потім прокинувся, й став повзти: "Я втратив свідомість хвилини на три, прокинувся й підповз до вибитого лобового скла. Місцеві селяни допомогли мені вибратися. У мене зламані обидві ноги (один перелом відкритий) і ще там щось",- вказав Прилєпін.

Крім того, пропагандист не забув нагадати, що висадив свою дочку за 5 хвилин до вибуху й висловив слова подяки всім "бійцям" російського режиму: Пригожину, Медведєву, Захаровій, Симоньян, Миронову та Боякову.

Підрив авто Прилєпіна - деталі події

Нагадаємо, що у РФ заявили про "замах" на російського пропагандиста Прилєпіна в суботу, 6 травня. У цей день, близько 10:40 ранку, біля російського Нижнього Новгорода підірвалася машина разом з бойовиком "ЛДНР" та його водієм. Останній загинув, а пропагандист відбувся переломами та забоями. Його медикаментозно ввели в кому.

Тоді країна-агресор традиційно поклала провину за підрив на Україну та США. Там заявили, що "слід" київського режиму для Москви очевидний.

Вранці 7 травня стало відомо, що Прилєпін "пішов на поправку": він прокинувся і почувається добре, повідомила прес-служба бойовика.

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