При вербуванні потенційного бойовика йому видають, що на премію особисто він може не розраховувати.

Російські опозиційні журналісти спробували влаштуватися до ПВК "Вагнер". Втім, у компанії Пригожина відразу зізналися, що в Україні їхні бойовики не виживають.

Як повідомляє "Настоящее время", під час телефонної розмови з вербувальником "Вагнера" журналіст запитав щодо виплат. Співрозмовник відверто відповів, що більше можна заробити на війні в Україні, ніж в Африці, але є нюанс.

"Українську премію будуть витрачати родичі, а африканську - будеш витрачати ти сам", - заявили йому.

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На мить журналіст оторопів, а потім зрозумів, що йому натякнули на майже нульовий рівень живучості "Вагнера" в Україні.

ЗСУ знищують "Вагнер"

Про втрати "Вагнера" в Україні ще кілька тижнів говорили тільки представники ЗСУ, але 4 травня ватажок ПВК Євген Пригожин поскаржився на брак боєприпасів та колосальні втрати серед його бойовиків.

У тому зверненні він облаяв міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Свою емоційну промову Пригожин виголосив на тлі трупів десятків найманців.

Раніше Пригожин визнав, що росіяни розпочали "цю гарну спецоперацію", але отримали "п*здюлей" на багатьох напрямках. Офіційно ватажок "Вагнера" заявляв про десятки тисяч трупів.

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