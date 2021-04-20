Гончаренко розмістив відео інциденту.

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Хендрік Демс попередив про можливість застосування до народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція «Європейська солідарність») дисциплінарних санкцій.

Про це у Facebook повідомив сам Гончаренко.

Читайте такожУкраїна хоче ввести обов'язкові зібрання ТКГ у разі втрат на ДонбасіЗа його словами, сьогодні на сесії ПАРЄ обговорювали стратегічні пріоритети Асамблеї. «Я вирішив нагадати про те, що в проекті доповіді чомусь немає ані слова про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи, про мирне вирішення конфліктів в Європі. І це в той час, коли в Європі, на сході України, триває війна!» - зауважив Гончаренко.

Він додав, що показав прапор України з дірками від російських куль. «Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями!» - зазначив Гончаренко.

При цьому він зауважив: «Пані Меркель під час свого виступу сьогодні нагадувала, що ПАРЄ — це «совість Європи». За скільки ж російських срібників продали цю совість?»

Гончаренко розмістив відео інциденту.

Що передувало

У Парламентській асамблеї Ради Європи не включили до порядку денного весняної сесії, яка розпочалась сьогодні у Страсбурзі, питання про загрозу миру у Європі з боку Росії.

Водночас українська делегація запропонувала розглянути питання про загрозу миру у Європі з боку РФ, але воно не було включене до порядку денного сесії.

Голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева заявила, що наразі кордони оточують Україну близько 100 тисяч російських військових, постійно порушується режим припинення вогню на Донбасі.

З огляду на те, що дебати з цієї теми не включені до порядку денного сесії, вона запропонувала делегатам ПАРЄ підписати заяву з приводу збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною.

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Автор: Надя Пришляк