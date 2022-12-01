Загарбник загинув внаслідок мінно-вибухової травми.

В Україні було ліквідовано 27-річного російського десантника Андрія Можарова родом з Республіки Хакасія.

Як повідомив засновник InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, Можаров був кадровим військовим та побував у "багатьох гарячих точках".

Він та його дружина Юлія останні роки мешкали у Пскові. На війну проти України десантник вирушив одним із перших – ще у лютому.

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Як пишуть російські ЗМІ, у квітні окупант перебував у Бєлгороді, ймовірно, на відпочинку між передислокацією військ РФ. Тоді ж востаннє бачив дружину та чотирирічного сина Єгора.

5 червня загарбник загинув внаслідок мінно-вибухової травми. Його дружина щось запідозрила і намагалася вимагати зв’язку з чоловіком через командування.

Він був похований у Вибутах (Псковська область РФ). В листопаді за вбивства українців його було посмертно нагороджено орденом мужності, нагороду отримала дружина.

Втрати Росії в Україні

За повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України, з 24 лютого країна-агресорка вже втратила орієнтовно 89440 військових.

Президент України Володимир Зеленський напередодні спрогнозував, що до кінця року Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і "лише богу відомо скільки найманців".

За останній тиждень Сили оборони України знищили до 70% особового складу підрозділу російських окупантів у Луганській області.

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