Встановлено, що вартість обладнання, яке постачалося, майже втричі перевищувала ціну даних модулів ІПТ у постачальника – виробника продукції.

У Києві повідомили про підозру виконувачу обов’язків керівника управління Шевченківської райдержадміністрації у заволодінні 8 млн грн, виділених на ремонт теплових пунктів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у 2020 році між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та рядом підприємств було укладено договори щодо капітального ремонту (модернізації) модульних теплових пунктів житлових будинків на території району.

Встановлено, що вартість обладнання, яке постачалося, майже втричі перевищувала ціну даних модулів ІПТ у постачальника – виробника продукції.

"Проведеною в ході слідства експертизою встановлено, що збитки через завищення вартості обладнання складають понад 8 млн грн. За результатами розслідування виконувачу обов’язків керівника згаданого Управління повідомлено про підозру у службовій недбалості"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше в межах цього провадження повідомлено про підозру двом керівникам підрядних підприємств та двом інженерам комунального підприємства у привласненні коштів та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство триває, додали в прокуратурі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему у Держпродспоживслужбі: підозру отримали майже всі топ-керівники.

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