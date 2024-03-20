Захисниця Маріуполя Катерина "Пташка" Поліщук, нині доброволиця 59-ої ОМПБР та захищає ділянку фронту на Авідївському напрямку.

Захисниця Маріуполя Катерина "Пташка" Поліщук вже рік як повернулась на фронт та нині у складі 59-ої Окремої Мотопіхотної Бригади боронить Первомайське на Авдіїському напрямку.

В ефірі телеканалу "1+1" вона разом з Командиром 1-го стрілецького батальйону 59-ої ОМБР Максимом "Кондор" Богачуком розповіли про ситуацію на ділянці фронту.

Так, за словами "Пташки", за рік виконання бойових завдань, ще не бачила такої кількості ворога, як зараз поблизу Авідїівки - така кількість була кинута росією на Маріуполь.

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"Після звільнення з полону для мене навіть не стояло питання, чи повертатися на фронт. Я навіть не уявляю свого життя в стані байдужості до війни. Через декілька днів буде рівно рік як я знову повернулася до виконання бойових завдань. І цього разу в складі 59-ї Бригади… Я після Маріуполя не бачила ще такої кількості техніки, авіації і живої сили ворога як зараз (біля Авдіївки, Первомайського - УНІАН). Якщо ми послабимо Первомайське, відійдемо, то вони будуть лізти далі й далі. А за рахунок чого вони сунуть, це те, що їх 140 млн і їх шкода", - зазначила Поліщук.

За її словами, найперше, що зараз потрібно українському війську, щоб давати відсіч окупантам – це свіже поповнення, це люди.

"Тому що скіль б ми не говорили про те, наскільки важливі дрони, наскільки важлива артилерія, боєприпаси, але це не працює без людей. Все одно, потрібні люди. Які вмотивовані, які готові стати на захист своєї країни. Це буде продовжуватись ще дуже довго, якщо люди не мобілізують свої сили, хто чим може. Люди повинні розуміти, що ситуація не краща, ніж була на початку повномасштабного вторгення. Насправді, на порядок гірша. За рахунок того, що населення припинило бути настільки об’єднаним, припинили з такою швидкістю "закриватися" (про донати для ЗСУ). І стало на багато менше вмотивованих людей, з’явилось набагато більше людей не народжених для війни", - прокоментувала ситуацію військова.

Водночас підкреслила, що й підтримка фінансова від нашого народу потрібна просто постійно.

Богачук зауважив, що Первомайське зараз – один з найгарячіших напрямків. Населений пункт південніше Авдіївки і тримається з 2014 року. "Напевно зараз найзапекліші бої почалися за цей населений пункт. Йдуть штурм за штурмом, бої не припиняються. Важко, але хлопці тримаються. За 1,5 місяці активних боїв за Первомайське нашими захисниками знищено 31 бойову машину піхоти і це не вся техніка, яка виїжджала на штурми. Вже знищено близько двох батальйонів піхоти, але у противника ці втрати поки особливо не відчуваються", - сказав він.

За словами командира, на напрямку ворог зараз збільшив застосування КАБів в рази.

"Якщо по Первомайському прилітає до 10 КАбів за день, то це можна вважати, що день спокійний. Дуже велика кількість. Причому вони падають хаотично. Руйнування від нього досить серйозні. КАБи це, в першу чергу, моральна складова. Тобто, в першу чергу, вони не несуть стільки шкоди війську в матеріальному плані, як в моральному плані", - зауважив Богачук.

"Пташка" зі свого боку підкреслила, що в Росії дуже добре фінансована армія. "Правда, вони закидають кількістю. Тоді як ми шкодуємо свою техніку, дивимось за нею", - сказала Поліщук.

Окупанти на Авдіївському напрямку змінили тактику - подробиці

Як повідомляв УНІАН, днями офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що на Авдіївському напрямку окупанти вже третю добу поспіль намагаються атакувати українські позиції без залучення важкої бронетехніки.

За його словами, окупанти постійно намагаються просуватись. Щодня вони штурмують позиції українських захисників невеликими групами. Більше вони здійснюють піхотні штурми. Але українські військові встигли побудувати оборонні позиції, що дозволяє краще стримувати ворога.

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