Скільки дефіцитних ракет потребують Patriot щомісяця: аналітики назвали мінімальну цифру

Орієнтовно, для повного завантаження всіх українських ЗРК Patriot необхідно 360 одиниць MSE.

Масштабні атаки РФ по українській критичній цивільній інфраструктурі, які нашарувались на затримки постачання й так дефіцитних американських зенітних ракет для ППО, вже призвели до руйнівних наслідків. На тлі цього постає питання, а скільки саме необхідно Україні ракет для збиття балістичних цілей, наприклад, на місяць.

Як повідомляє Defence Express, важливою є кількість систем Patriot та кількість балістичних, аеробалістичних та високошвидкісних ракет, що використовує РФ. Аджн для їх перехоплення потрібен Patriot у версії PAC-3, який використовує зенітні ракети MSE. Також важливо врахувати норми витрат цих ракет на ціль, відповідно до норм США та українських реалій.

Щодо самих Patriot в Україні, то, як пише видання, на основі публічних офіційних заяв мова може йти про кількість до 14 повних комплектів ЗРК (fire unit) та половина коплексу від Нідерландів. Це максимальна кількість, яка враховує виведені з експлуатації ізраїльські комплекси, які через США мають надходити до України. Але вони у попередній версії PAC-2 і чи оновлюються до сучасної - невідомо, як і те, чи прибули вони до України.

"Для спрощення можна рахувати, що у ЗСУ наразі 10 повноцінних ЗРК Patriot. Конфігурація переданих комплексів, а саме кількість пускових установок у кожному - невідома. Водночас штатна чисельність у 8 пускових є дуже "багатою" конфігурацією. Навіть у США на практиці використовують 6 пускових. Така сама кількість, за неофіційною інформацією, також використовується у Німеччині", - мовиться у матеріалі.

Але, як зазначають експерти, це не єдиний показник, бо, наприклад, Румунія (яка передала одну систему) замовляла комплекси з розрахунку 4 пускові у складі ЗРК, а Швеція - обмежилась лише 3 пусковими (не передавала). Враховуючи все, виключно умовно, можливо виходити з того, що Україна має до 60 пускових Patriot з можливістю запуску зенітні ракети MSE.

"Штатне завантаження протиракет MSE від Lockheed Martin на одну пускову - шість одиниць. Тобто, орієнтовно, для повного завантаження всіх українських ЗРК Patriot цими зенітними ракетами необхідно 360 одиниць MSE", - підрахували в Defence Express.

Дефіцит ракет для ППО

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що нестача фінансування призвела до дефіциту ракет ППО, і росіянам вдалося уразити енергетику столиці України. Він нагадав, що Росія завдала важких ударів по енергетичній інфраструктурі, вразивши значну кількість об'єктів у Києві.

Зеленський зазначив, що наперед знав, що Силам оборони не вдасться відбити цю атаку. За словами президента, дефіцит повʼязаний з браком фінансування для закупівлі в США ракет PAC-3, здатних перехоплювати балістику.

