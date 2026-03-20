РФ атакувала Одещину: пошкоджено два іноземних судна, є поранені

Також уражено зерновий бункер, спалахнула пожежа.

Армія РФ у ніч на 20 березня атакувала Одещину, пошкоджено два іноземних судна. Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок нічної атаки ворога ударними безпілотниками пошкоджено два цивільних комерційних судна під прапорами Палау та Барбадос, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.

Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі. На жаль, постраждало двоє людей, зазначив посадовець. Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Пожежі оперативно ліквідовані.

На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини, вчинені російськими загарбниками.

Як уточнила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, від ворожої атаки постраждали двоє цивільних людей: 36-річний та 37-річний чоловіки - їх госпіталізували до лікарні. Стан середньої тяжкості. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини).

Як писав УНІАН, у ніч на 19 березня армія РФ завдала по Одесі масованого дронового удару. Сталося часткове руйнування двох житлових багатоповерхівок, загалом пошкоджено понад 10 житлових будинків, зокрема у середмісті - багатоквартирний будинок. Постраждали троє цивільних людей: 46-річна та 69-річна жінки, яких доставили до лікарні, а також 31-річний чоловік - він отримав допомогу на місці. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

