Про плани Німеччини щодо закупівлі крилатих ракет Tomahawk було оголошено після саміту НАТО в Анкарі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вважає, що закупівля Німеччиною зброї середньої дальності призведе до ескалації конфлікту з Росією. Про це пише Der Spiegel.

Зазначається, що за допомогою американських ракет Tomahawk Німеччина має намір посилити стримування Росії. Генсек НАТО звернувся з посланням до Москви.

"Ми - оборонний альянс. Це означає, що ми ніколи ні на кого не нападемо", - заявив Рютте.

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Про плани Німеччини щодо закупівлі крилатих ракет Tomahawk було оголошено після саміту НАТО в Анкарі. Це сталося після того, як канцлер Фрідріх Мерц отримав запевнення від Дональда Трампа в тому, що США офіційно схвалять продаж крилатих ракет і пускових установок Typhon.

Рютте назвав це "чудовою новиною":

"Це додає ще один рівень впевненості в нашому колективному стримуванні та обороноздатності".

За його словами, важливо, що Tomahawk є частиною цієї колективної стримуючої сили.

За даними Збройних сил Німеччини, зенітний ракетний комплекс "Typhon Tomahawk" здатний запускати ракети на дальність близько 2500 кілометрів. Це перевершує всі інші системи, наявні наразі в Європі.

Зазначається, що наразі Бундесвер використовує як далекобійну зброю виключно крилаті ракети Taurus, однак їхня дальність значно менша і становить близько 500 кілометрів. Ракети Tomahawk, навпаки, дозволили б завдавати точних ударів по цілях, розташованих далеко за лінією фронту противника - наприклад, по командних пунктах, військових аеродромах або стартових майданчиках для ракет великої дальності.

Початковий план передбачав розміщення в Німеччині американських ракет Tomahawk, ракет SM-6 та нещодавно розробленої гіперзвукової зброї. Однак адміністрація Трампа не вважає себе зобов’язаною дотримуватися цієї заяви, зробленої на саміті НАТО у 2024 році тодішньою адміністрацією Джо Байдена.

При цьому кількість систем озброєння, які Німеччина зараз закуповує у США, а також їхня ціна, залишаються в таємниці.

Підготовка до агресії РФ

Раніше повідомлялося, що Латвія посилила заходи безпеки навколо гідроелектростанції, розташованої вище за течією від столиці Риги, та на величезному підземному газосховищі у зв’язку з розвідувальними даними, що вказують на загрозу з боку Росії.

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