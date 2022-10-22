Корабельне угрупування ворога в Чорному морі наразі складається з 14 кораблів.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого російського флоту збільшилось до 14 одиниць. Загальна кількість готових до застосування "Калібрів" може перевищувати 30 штук.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 15:00.

"У корабельному угрупованні в Чорному морі, що наразі складається з 14 кораблів, ворог збільшив кількість ракетоносіїв, посиливши угруповання двома підводними човнами. При цьому загальна кількість готових до застосування "Калібрів" може перевищувати 30 штук", - сказав спікер.

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Ситуація у Чорному морі: ворог збільшує кількість ракет

Як повідомляв УНІАН, у зведенні за підсумками оперативної обстановки 21 жовтня йшлося, що корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до 10 одиниць. Зазначалось, що 3 надводних ракетоносії споряджені 24 "Калібрами".

Вдень Росія знову массовано вдарила ракетами по Україні. Згодом експерт розкрив подробиці нової ворожої атаки та розповів, чим саме країна-агресор била по мирному населенню.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, окупанти використали 36 ракет для ударів по Україні, більшість збили.

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